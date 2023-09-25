久常が欧州ツアー初優勝 男子ゴルフ
2023年09月25日10時13分
男子ゴルフ、欧州ツアー（ＤＰワールドツアー）のカズーオープンは２４日、パリ郊外のル・ゴルフ・ナショナル（パー７１）で最終ラウンドが行われ、２１歳の久常涼が通算１４アンダーとし、同ツアー初優勝を果たした。７バーディー、２ボギーの６６をマークして前日の４打差５位から逆転した。比嘉一貴は６位。
岡山県出身の久常はプロ１年目の２０２１年に国内下部ツアーで３勝。今季は欧州ツアーを主戦場としている。
久常が欧州ツアー初優勝 男子ゴルフ
2023年09月25日10時13分
男子ゴルフ、欧州ツアー（ＤＰワールドツアー）のカズーオープンは２４日、パリ郊外のル・ゴルフ・ナショナル（パー７１）で最終ラウンドが行われ、２１歳の久常涼が通算１４アンダーとし、同ツアー初優勝を果たした。７バーディー、２ボギーの６６をマークして前日の４打差５位から逆転した。比嘉一貴は６位。
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