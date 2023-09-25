男子ゴルフ、欧州ツアー（ＤＰワールドツアー）のカズーオープンは２４日、パリ郊外のル・ゴルフ・ナショナル（パー７１）で最終ラウンドが行われ、２１歳の久常涼が通算１４アンダーとし、同ツアー初優勝を果たした。７バーディー、２ボギーの６６をマークして前日の４打差５位から逆転した。比嘉一貴は６位。

岡山県出身の久常はプロ１年目の２０２１年に国内下部ツアーで３勝。今季は欧州ツアーを主戦場としている。