森が今季初優勝 安楽は３戦連続Ｖ―クライミングＷ杯
2023年09月25日00時30分
スポーツクライミングのワールドカップ（Ｗ杯）は２４日、中国の呉江でリード最終戦が行われ、女子は世界選手権覇者でパリ五輪代表の森秋彩（茨城県連盟）が今季初優勝を遂げた。谷井菜月（明治安田生命）は３位。
男子は年間総合優勝を決めている安楽宙斗（千葉・八千代高）が３戦連続で制した。小俣史温（東京都連盟）が２位、本間大晴が３位となり、表彰台を日本勢が独占した。 （時事）
森が今季初優勝 安楽は３戦連続Ｖ―クライミングＷ杯
2023年09月25日00時30分
スポーツクライミングのワールドカップ（Ｗ杯）は２４日、中国の呉江でリード最終戦が行われ、女子は世界選手権覇者でパリ五輪代表の森秋彩（茨城県連盟）が今季初優勝を遂げた。谷井菜月（明治安田生命）は３位。
男子は年間総合優勝を決めている安楽宙斗（千葉・八千代高）が３戦連続で制した。小俣史温（東京都連盟）が２位、本間大晴が３位となり、表彰台を日本勢が独占した。 （時事）
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