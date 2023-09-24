鈴木が女子５０メートル平泳ぎ決勝で４大会連続の表彰台となる銀を獲得。自己ベストをマークしただけでなく、非五輪種目とはいえ、日本新記録も樹立。そのことを問われると、目を丸くして驚き「光栄です」とにっこり笑った。

ベテランの域に差し掛かっても、なお成長している。この日は予選からアジア新記録を出した中国選手の動画を繰り返し見て決勝に臨んだという。７月の世界選手権（福岡）で日本勢は一人も日本記録を更新できなかったが、一貫して謙虚に競技と向き合う姿勢で、壁を突き破った。（時事）