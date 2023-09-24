ソフトバンクは一回に柳田の左前打、三森の２点中前打などで５点を先取。二、六回にも加点した。７投手の継投で逃げ切り、２番手の嘉弥真が２年ぶり勝利を挙げた。ロッテは５連敗。打線は追い上げたが、八回の満塁機を生かせなかった。