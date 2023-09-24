フェンシングは２４日、個人戦が行われ、男子フルーレで敷根崇裕（ネクサス）は準決勝で張家朗（香港）に１４―１５で敗れた。３位決定戦はなく銅メダルを獲得。準々決勝で松山恭助（ＪＴＢ）を下した。

女子エペの佐藤希望（大垣共立銀行）は準々決勝で敗退。吉村美穂（アイヴァン）は決勝トーナメント２回戦で敗れた。（時事）