清水は分ける Ｊ２
2023年09月24日21時20分
明治安田Ｊ２リーグは２４日、各地で第３６節の残り５試合が行われ、２位の清水が甲府と０―０で引き分け、勝ち点６４とした。３位の磐田は岡山に１―２で敗れ、同６２のまま。４位の東京Ｖは藤枝と２―２でドロー。
大宮は徳島に、熊本は栃木に勝った。
清水は分ける Ｊ２
2023年09月24日21時20分
明治安田Ｊ２リーグは２４日、各地で第３６節の残り５試合が行われ、２位の清水が甲府と０―０で引き分け、勝ち点６４とした。３位の磐田は岡山に１―２で敗れ、同６２のまま。４位の東京Ｖは藤枝と２―２でドロー。
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