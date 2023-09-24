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オリックスの山本が１５勝目　プロ野球・オリックス―西武

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オリックスの山本が１５勝目　プロ野球・オリックス―西武

2023年09月24日21時07分

今季１５勝目を挙げ、声援に手を振るオリックスの山本＝２４日、京セラドーム

今季１５勝目を挙げ、声援に手を振るオリックスの山本＝２４日、京セラドーム

  • ６回、先制のソロ本塁打を放つオリックスの森＝２４日、京セラドーム
  • 西武に勝ち、喜ぶ抑えの平野佳（中央右）らオリックスナイン＝２４日、京セラドーム

　オリックスが６連勝。山本は球に切れがあり、７回３安打無失点、１０奪三振で１５勝目。平野佳が２７セーブ目。打線は六回に森のソロとゴンザレスの３ランで４点を奪った。西武は４連勝でストップ。隅田が突然つかまり、反撃も１点止まり。

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