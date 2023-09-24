柔道は２４日、男女各２階級が行われ、女子４８キロ級の角田夏実（ＳＢＣ湘南美容クリニック）が決勝でアビバ・アブジャキノワ（カザフスタン）を下し、５２キロ級で出場した前回大会に続く金メダルを獲得した。

男子６６キロ級の田中龍馬（筑波大）も優勝。同６０キロ級の近藤隼斗（国士舘大）は準々決勝で敗れ、敗者復活戦でも屈した。女子５２キロ級の志々目愛（ＳＢＣ湘南美容クリニック）は準々決勝で負傷して途中棄権し、敗者復活戦を欠場した。（時事）