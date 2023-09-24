主な日本選手の成績（２３日） 欧州サッカー
2023年09月24日18時03分
【オランダ】
▽小川（ＮＥＣナイメヘン） ユトレヒト戦で後半途中から出場。３―０。
【スイス】
▽瀬古（グラスホッパー） ザンクトガレン戦でフル出場。１―１。（時事）
主な日本選手の成績（２３日） 欧州サッカー
2023年09月24日18時03分
【オランダ】
▽小川（ＮＥＣナイメヘン） ユトレヒト戦で後半途中から出場。３―０。
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▽瀬古（グラスホッパー） ザンクトガレン戦でフル出場。１―１。（時事）
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