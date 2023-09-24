大相撲秋場所千秋楽は２４日、東京・両国国技館で行われ、全休明けの西大関貴景勝（２７）＝本名佐藤貴信、兵庫県出身、常盤山部屋＝が今年１月の初場所以来、４度目となる優勝を果たした。大関かど番での賜杯獲得は２０１６年秋場所の豪栄道以来。

貴景勝は本割で関脇大栄翔を下して１１勝目を挙げ、４敗に後退した２１歳の熱海富士との決定戦を制した。一人横綱の照ノ富士が不在の中、大関が意地を示した。