巨人が快勝。四回にブリンソンが先制犠飛。坂本は五回に２ラン、九回にも３ランを放った。戸郷は切れのある直球を軸に６安打に抑え、今季２度目の完封。自己最多に並ぶ１２勝目を挙げた。ＤｅＮＡは打線がつながらず、今永を援護できず。