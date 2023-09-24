巨人の戸郷、完封で１２勝目 プロ野球・ＤｅＮＡ―巨人
2023年09月24日16時59分
巨人が快勝。四回にブリンソンが先制犠飛。坂本は五回に２ラン、九回にも３ランを放った。戸郷は切れのある直球を軸に６安打に抑え、今季２度目の完封。自己最多に並ぶ１２勝目を挙げた。ＤｅＮＡは打線がつながらず、今永を援護できず。
巨人の戸郷、完封で１２勝目 プロ野球・ＤｅＮＡ―巨人
2023年09月24日16時59分
巨人が快勝。四回にブリンソンが先制犠飛。坂本は五回に２ラン、九回にも３ランを放った。戸郷は切れのある直球を軸に６安打に抑え、今季２度目の完封。自己最多に並ぶ１２勝目を挙げた。ＤｅＮＡは打線がつながらず、今永を援護できず。
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