楽天がサヨナラ勝ち。１点を追う七回、浅村の二塁打で同点。九回１死一塁、島内が右翼へ２ランを放って試合を決めた。先発の荘司は７回を３安打１失点と好投し、３番手の松井裕が２勝目。日本ハムは５番手の池田が痛打を浴びた。