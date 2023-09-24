坂本が１０００打点 プロ野球・巨人
2023年09月24日15時51分
巨人の坂本勇人内野手は２４日、ＤｅＮＡ２２回戦（横浜）の五回に２点本塁打を放ち、通算１０００打点を達成した。プロ野球４９人目。初打点は２００７年９月６日の中日２１回戦（ナゴヤドーム）で延長十二回に高橋から。
坂本が１０００打点 プロ野球・巨人
2023年09月24日15時51分
巨人の坂本勇人内野手は２４日、ＤｅＮＡ２２回戦（横浜）の五回に２点本塁打を放ち、通算１０００打点を達成した。プロ野球４９人目。初打点は２００７年９月６日の中日２１回戦（ナゴヤドーム）で延長十二回に高橋から。
こんな記事も
スポーツ総合
プロ野球速報 （２４日）(09/24 16:11)
プロ野球速報 （２４日）(09/24 16:11)
大槻が今季初Ｖ 逆転で通算３勝目―パナソニック男子ゴルフ(09/24 16:10)
アジア大会・談話(09/24 16:00)
角田１２位、入賞逃す フェルスタッペン１３勝目―Ｆ１日本ＧＰ(09/24 15:55)
岩井明、２週連続完全Ｖ 史上４人目の快挙―ミヤギテレビ杯女子ゴルフ(09/24 15:53)
２４日のＪ１(09/24 15:52)
坂本が１０００打点 プロ野球・巨人(09/24 15:51)
大相撲秋場所・十両勝負結果 （千秋楽）(09/24 15:25)
サモア支える攻守のキーマン 金髪のＳＨタウマテイネ―ラグビーＷ杯(09/24 15:23)
岩村氏の銅像お披露目 米大リーグ・レイズ(09/24 14:14)
ニナーは２２位 トライアスロン世界選手権(09/24 14:10)
日本は２位、今大会初メダル ローイング―アジア大会(09/24 12:23)
二階堂が２位 スキージャンプＧＰ(09/24 11:57)
イングランド、１１トライで圧勝 ラグビーＷ杯(09/24 11:52)
南ア、痛恨のキック失敗 ラグビーＷ杯(09/24 11:15)
激闘制したアイルランド 念願のＷ杯制覇へ自信―ラグビーＷ杯(09/24 10:59)
レッドソックスの吉田、狙い打ち３安打 米大リーグ(09/24 10:12)
米大リーグ・談話(09/24 09:38)
カブスの鈴木、同点の生還 米大リーグ(09/24 09:37)
吉田は３安打 ロバート３８号、大谷と６本差―米大リーグ(09/24 09:29)
監督「大谷は順調に回復」 米大リーグ・エンゼルス(09/24 09:26)
２３日の日本選手 米大リーグ(09/24 08:30)
板倉、敗戦も「方向悪くない」 欧州サッカー(09/24 08:23)
圧倒した福島 世界ブレイキン(09/24 08:19)
ポルトガル、初勝利逃す ラグビーＷ杯(09/24 08:06)
日本、ＵＷＷに抗議 試合中のペットボトル投げ込みで―レスリング(09/24 08:02)
板倉はフル出場 旗手、前田大が得点―ドイツ・サッカー(09/24 07:56)
菱川、一歩及ばず 世界ブレイキン(09/24 07:56)
湯浅、順調な滑り出し 世界ブレイキン(09/24 07:54)