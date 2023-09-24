巨人の坂本勇人内野手は２４日、ＤｅＮＡ２２回戦（横浜）の五回に２点本塁打を放ち、通算１０００打点を達成した。プロ野球４９人目。初打点は２００７年９月６日の中日２１回戦（ナゴヤドーム）で延長十二回に高橋から。