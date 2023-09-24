大槻が今季初Ｖ 逆転で通算３勝目―パナソニック男子ゴルフ
2023年09月24日16時10分
【男子ゴルフ・パナソニック・オープン】最終日（２４日、兵庫・小野東洋ＧＣ、７１１３ヤード＝パー７２、賞金総額１億円、優勝２０００万円）
３位から出た大槻智春が６バーディー、ノーボギーの６６で回って通算２０アンダーに伸ばし、逆転で今季初勝利を挙げた。昨年のＡＮＡオープン以来、ツアー通算３勝目。
３打差の２位に米沢蓮と初日から３日目まで首位だった宋永漢（韓国）。さらに１打差で長野泰雅が続いた。
大槻が今季初Ｖ 逆転で通算３勝目―パナソニック男子ゴルフ
2023年09月24日16時10分
【男子ゴルフ・パナソニック・オープン】最終日（２４日、兵庫・小野東洋ＧＣ、７１１３ヤード＝パー７２、賞金総額１億円、優勝２０００万円）
３位から出た大槻智春が６バーディー、ノーボギーの６６で回って通算２０アンダーに伸ばし、逆転で今季初勝利を挙げた。昨年のＡＮＡオープン以来、ツアー通算３勝目。
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