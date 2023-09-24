プロ野球速報 （２４日）
2023年09月24日13時39分
＜セ＞
巨 人 － ＤｅＮ（１４時、横浜）
阪 神 － 中 日（１８時、バンテリンドームナゴヤ）
ヤクル － 広 島（１８時、マツダスタジアム）
＜パ＞
日ハム １－０ 楽 天（３回表、楽天モバイルパーク宮城）
ソフト － ロッテ（１８時、ゾゾマリン）
西 武 － オリッ（１８時、京セラドーム大阪）
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
プロ野球速報 （２４日）
2023年09月24日13時39分
＜セ＞
巨 人 － ＤｅＮ（１４時、横浜）
阪 神 － 中 日（１８時、バンテリンドームナゴヤ）
ヤクル － 広 島（１８時、マツダスタジアム）
＜パ＞
日ハム １－０ 楽 天（３回表、楽天モバイルパーク宮城）
ソフト － ロッテ（１８時、ゾゾマリン）
西 武 － オリッ（１８時、京セラドーム大阪）
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
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