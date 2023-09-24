佳子さまがコロナ感染 鳥取県訪問中―宮内庁
2023年09月24日11時35分
宮内庁は２４日、秋篠宮家の次女佳子さまが新型コロナウイルスに感染されたと発表した。佳子さまは鳥取市で同日開かれた「第１０回全国高校生手話パフォーマンス甲子園」に出席するため２３日から鳥取県を訪問中だった。同庁によると、２３日夜に喉の違和感があり、２４日朝に発熱。抗原検査で陽性と判明した。
佳子さまがコロナ感染 鳥取県訪問中―宮内庁
2023年09月24日11時35分
宮内庁は２４日、秋篠宮家の次女佳子さまが新型コロナウイルスに感染されたと発表した。佳子さまは鳥取市で同日開かれた「第１０回全国高校生手話パフォーマンス甲子園」に出席するため２３日から鳥取県を訪問中だった。同庁によると、２３日夜に喉の違和感があり、２４日朝に発熱。抗原検査で陽性と判明した。
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