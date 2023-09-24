▽カブス・鈴木 ロッキーズ戦に５番右翼で出場して４打数１安打、１三振。打率２割８分。

▽レッドソックス・吉田 ホワイトソックス戦に５番左翼で出場し、４打数３安打。４試合連続安打で、打率２割８分８厘。（時事）