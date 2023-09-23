五輪代表選手の横顔 カヌー
2023年09月23日22時22分
【カヌー】
▽スラローム男子カヤックシングル
田中 雄己（たなか・ゆうき）駿河台大。２２年世界選手権、２３年アジア大会代表。２１歳。岐阜県出身。
▽スラローム女子カヤックシングル
矢沢 亜季（やざわ・あき）昭和飛行機都市開発。駿河台大卒。五輪は１６年リオデジャネイロ大会、２１年東京大会に出場。１８年アジア大会金メダル。３１歳。長野県出身。（時事）
五輪代表選手の横顔 カヌー
2023年09月23日22時22分
【カヌー】
▽スラローム男子カヤックシングル
田中 雄己（たなか・ゆうき）駿河台大。２２年世界選手権、２３年アジア大会代表。２１歳。岐阜県出身。
▽スラローム女子カヤックシングル
矢沢 亜季（やざわ・あき）昭和飛行機都市開発。駿河台大卒。五輪は１６年リオデジャネイロ大会、２１年東京大会に出場。１８年アジア大会金メダル。３１歳。長野県出身。（時事）
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