Ｊリーグ・談話
2023年09月23日19時00分
◇３０分までパーフェクト
鳥栖・川井監督 前半３０分くらいまではパーフェクトなゲームができた。２点を貯金にしてしまい、ボールを奪いに行く作業が減ってしまった。
Ｊリーグ・談話
2023年09月23日19時00分
◇３０分までパーフェクト
鳥栖・川井監督 前半３０分くらいまではパーフェクトなゲームができた。２点を貯金にしてしまい、ボールを奪いに行く作業が減ってしまった。
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