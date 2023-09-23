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名古屋は引き分け　Ｊ１

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名古屋は引き分け　Ｊ１

2023年09月23日18時14分

　明治安田Ｊ１リーグは２３日、各地で第２８節の６試合が行われ、前節５位の名古屋は札幌と１―１で引き分けた。Ｆ東京は鳥栖に３―２で逆転勝ち。新潟は横浜Ｃを３―１で下した。
　前節１位の神戸はＣ大阪と対戦。その他は柏―福岡、京都―広島の顔合わせ。第２８節の残り３試合は２４日に行われる。

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