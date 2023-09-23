中日が逃げ切った。二回に高橋宏の中前打、大島、カリステの連続適時打などで４点を先取。高橋宏は要所でゴロを打たせ、６回１失点で７勝目を挙げた。藤嶋が３セーブ目。ＤｅＮＡは八回に１点差としたが及ばず、連勝は３でストップ。