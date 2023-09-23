広島が終盤に突き放した。同点の七回に末包のソロと秋山の２ランで３点を勝ち越し。八回にも末包の２打席連続となる１０号ソロで１点を加えた。森下は６回３失点で９勝目。継投も決まった。巨人は菅野が粘り切れず、救援陣も打たれた。