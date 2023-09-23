曽我部、角が登場 世界レスリング
2023年09月23日17時11分
【ベオグラード時事】来年のパリ五輪予選を兼ねるレスリングの世界選手権は２３日、ベオグラードで行われ、五輪階級の日本勢は男子グレコローマンスタイル６７キロ級に曽我部京太郎（日体大）、同８７キロ級に角雅人（自衛隊）が出場する。
曽我部は２回戦、角は１回戦からの登場。
曽我部、角が登場 世界レスリング
2023年09月23日17時11分
【ベオグラード時事】来年のパリ五輪予選を兼ねるレスリングの世界選手権は２３日、ベオグラードで行われ、五輪階級の日本勢は男子グレコローマンスタイル６７キロ級に曽我部京太郎（日体大）、同８７キロ級に角雅人（自衛隊）が出場する。
曽我部は２回戦、角は１回戦からの登場。
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