【ベオグラード時事】来年のパリ五輪予選を兼ねるレスリングの世界選手権は２３日、ベオグラードで行われ、五輪階級の日本勢は男子グレコローマンスタイル６７キロ級に曽我部京太郎（日体大）、同８７キロ級に角雅人（自衛隊）が出場する。

曽我部は２回戦、角は１回戦からの登場。