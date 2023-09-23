北海道北見市で１９８８年、資産家夫婦が殺害され、殺人罪で死刑が確定した元保険外交員、窪田勇次死刑囚（７８）について、札幌刑務所は２３日、誤嚥（ごえん）性肺炎で死亡したと発表した。

刑務所によると、窪田死刑囚は糖尿病性昏睡（こんすい）と混合型認知症などで治療を受けていたという。２３日午前７時２６分、誤嚥性肺炎で呼吸器不全のため死亡したという。