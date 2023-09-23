パ・リーグ個人別本塁打成績 （２３日現在）
2023年09月23日16時57分
ポラン（ロ） ２５
浅 村（楽） ２５
万 波（日） ２４
近 藤（ソ） ２３
柳 田（ソ） ２０
中 村（西） １７
頓 宮（オ） １６
森 （オ） １６
マルテ（日） １５
マキノ（西） １５
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
パ・リーグ個人別本塁打成績 （２３日現在）
2023年09月23日16時57分
ポラン（ロ） ２５
浅 村（楽） ２５
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近 藤（ソ） ２３
柳 田（ソ） ２０
中 村（西） １７
頓 宮（オ） １６
森 （オ） １６
マルテ（日） １５
マキノ（西） １５
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
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