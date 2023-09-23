長野、宋永漢が首位 パナソニック男子ゴルフ
2023年09月23日16時20分
【男子ゴルフ・パナソニック・オープン】第３日（２３日、兵庫・小野東洋ＧＣ、７１１３ヤード＝パー７２、賞金総額１億円、優勝２０００万円）
２位から出て四つ伸ばした長野泰雅と、初日から首位の宋永漢（韓国）が通算１６アンダーで首位に並んだ。
２打差の３位に永野竜太郎、大槻智春、小木曽喬。さらに１打差で小浦和也と生源寺龍憲が続いた。
長野、宋永漢が首位 パナソニック男子ゴルフ
2023年09月23日16時20分
【男子ゴルフ・パナソニック・オープン】第３日（２３日、兵庫・小野東洋ＧＣ、７１１３ヤード＝パー７２、賞金総額１億円、優勝２０００万円）
２位から出て四つ伸ばした長野泰雅と、初日から首位の宋永漢（韓国）が通算１６アンダーで首位に並んだ。
２打差の３位に永野竜太郎、大槻智春、小木曽喬。さらに１打差で小浦和也と生源寺龍憲が続いた。
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