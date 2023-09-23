２４日の予告先発投手 プロ野球パ・リーグ
2023年09月23日13時55分
▽楽天・荘司―日本ハム・加藤貴（楽天モバイルパーク宮城）
▽ロッテ・佐々木朗―ソフトバンク・石川（ゾゾマリン）
▽オリックス・山本―西武・隅田（京セラドーム大阪）
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