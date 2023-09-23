パ・リーグ公示（２３日） プロ野球
2023年09月23日12時31分
【出場選手登録】▽オリックス・広岡大志内野手、宜保翔内野手、大里昂生内野手、福田周平外野手▽日本ハム・上沢直之投手
【同抹消】▽日本ハム・金村尚真投手（再登録は１０月３日以降）
パ・リーグ公示（２３日） プロ野球
2023年09月23日12時31分
【出場選手登録】▽オリックス・広岡大志内野手、宜保翔内野手、大里昂生内野手、福田周平外野手▽日本ハム・上沢直之投手
【同抹消】▽日本ハム・金村尚真投手（再登録は１０月３日以降）
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