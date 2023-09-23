２３日のＪ１
2023年09月23日10時12分
ホーム アウェー
Ｆ東京 ― 鳥 栖 （味スタ） １５時
柏 ― 福 岡 （三協柏） １９時
新 潟 ― 横浜Ｃ （デンカ） １４時
名古屋 ― 札 幌 （豊田ス） １６時
京 都 ― 広 島 （サンガ） １９時
神 戸 ― Ｃ大阪 （ノエス） １９時
２３日のＪ１
2023年09月23日10時12分
ホーム アウェー
Ｆ東京 ― 鳥 栖 （味スタ） １５時
柏 ― 福 岡 （三協柏） １９時
新 潟 ― 横浜Ｃ （デンカ） １４時
名古屋 ― 札 幌 （豊田ス） １６時
京 都 ― 広 島 （サンガ） １９時
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