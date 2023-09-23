首相動静（９月２３日）
2023年09月23日11時22分
午前９時２分、公邸発。同１１分、皇居着。帰国の記帳。秋季皇霊祭・神殿祭の儀。
午前１０時３７分、皇居発。同４６分、公邸着。
首相動静（９月２３日）
2023年09月23日11時22分
午前９時２分、公邸発。同１１分、皇居着。帰国の記帳。秋季皇霊祭・神殿祭の儀。
午前１０時３７分、皇居発。同４６分、公邸着。
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