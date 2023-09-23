２２日の日本選手 米大リーグ
2023年09月23日08時22分
▽カブス・鈴木 ロッキーズ戦に６番右翼で出場し、２０号２ランを放つなど４打数３安打３打点、１三振。打率２割８分１厘。（時事）
２２日の日本選手 米大リーグ
2023年09月23日08時22分
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