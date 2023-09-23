南野は終盤に交代 フランス・サッカー
2023年09月23日07時47分
【バルセロナ時事】サッカーのフランス１部リーグで２２日、モナコの南野拓実はホームのニース戦で終了間際までプレーした。試合は０―１で敗れた。
南野は終盤に交代 フランス・サッカー
2023年09月23日07時47分
【バルセロナ時事】サッカーのフランス１部リーグで２２日、モナコの南野拓実はホームのニース戦で終了間際までプレーした。試合は０―１で敗れた。
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