日下がパリ五輪代表に 男子グレコ７７キロ級で銅―世界レスリング
2023年09月23日03時14分
【ベオグラード時事】来年のパリ五輪予選を兼ねるレスリングの世界選手権は２２日、ベオグラードで行われ、男子グレコローマンスタイル７７キロ級の日下尚（三恵海運）が３位決定戦でウズベキスタン選手を破り、五輪代表に決まった。
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2023年09月23日03時14分
【ベオグラード時事】来年のパリ五輪予選を兼ねるレスリングの世界選手権は２２日、ベオグラードで行われ、男子グレコローマンスタイル７７キロ級の日下尚（三恵海運）が３位決定戦でウズベキスタン選手を破り、五輪代表に決まった。
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