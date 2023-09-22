楽天、１イニング２併殺打 プロ野球
2023年09月22日23時28分
楽天が２２日の日本ハム２１回戦（楽天）で１イニング２併殺打を記録した。２０２１年４月２８日のロッテ以来で、パ・リーグでは４度目。
二回に無死一塁から阿部の遊ゴロで一塁走者が封殺された後、二塁手からの送球を一塁手マルティネスが捕り損ねる失策。一塁に残った阿部に併殺打が記録された。１死一塁からは小郷が投ゴロ併殺打に倒れた。
楽天、１イニング２併殺打 プロ野球
2023年09月22日23時28分
楽天が２２日の日本ハム２１回戦（楽天）で１イニング２併殺打を記録した。２０２１年４月２８日のロッテ以来で、パ・リーグでは４度目。
二回に無死一塁から阿部の遊ゴロで一塁走者が封殺された後、二塁手からの送球を一塁手マルティネスが捕り損ねる失策。一塁に残った阿部に併殺打が記録された。１死一塁からは小郷が投ゴロ併殺打に倒れた。
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