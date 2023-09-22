ＮＹ円、１４８円台前半
2023年09月22日22時21分
【ニューヨーク時事】週末２２日午前のニューヨーク外国為替市場では、日銀による大規模金融緩和の維持決定を受けて海外市場で進んだ円売り・ドル買いの流れを引き継ぎ、円相場は１ドル＝１４８円台前半に下落した。午前９時現在は１４８円２５～３５銭と、前日午後５時比７１銭の円安・ドル高。
ＮＹ円、１４８円台前半
2023年09月22日22時21分
【ニューヨーク時事】週末２２日午前のニューヨーク外国為替市場では、日銀による大規模金融緩和の維持決定を受けて海外市場で進んだ円売り・ドル買いの流れを引き継ぎ、円相場は１ドル＝１４８円台前半に下落した。午前９時現在は１４８円２５～３５銭と、前日午後５時比７１銭の円安・ドル高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル