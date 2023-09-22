木村、女子１５００で３位 全日本実業団陸上
2023年09月22日20時40分
陸上の全日本実業団対抗選手権は２２日、岐阜メモリアルセンター長良川競技場で開幕し、女子１５００メートルは木村友香（積水化学）が４分１１秒５１で日本勢最高の３位だった。ケニア出身のマーガレット・アキドル（コモディイイダ）が４分５秒２９で制した。
女子１万メートルでは、８月の世界選手権代表の五島莉乃（資生堂）が３２分１０秒７８で日本選手トップの４位。
木村、女子１５００で３位 全日本実業団陸上
2023年09月22日20時40分
陸上の全日本実業団対抗選手権は２２日、岐阜メモリアルセンター長良川競技場で開幕し、女子１５００メートルは木村友香（積水化学）が４分１１秒５１で日本勢最高の３位だった。ケニア出身のマーガレット・アキドル（コモディイイダ）が４分５秒２９で制した。
女子１万メートルでは、８月の世界選手権代表の五島莉乃（資生堂）が３２分１０秒７８で日本選手トップの４位。
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