日本のエース、佐藤が実力を示した。最初のフェンシング・ボーナスラウンドで３人に勝利してポイントを上積みし、「乗っていけた」。水泳では１５人中９位と伸び悩んだが、首位と８秒差の２位でスタートした最後の射撃・ランで逆転し、準決勝をＡ組１位で突破した。

１８人で争われる２４日の決勝へ、佐藤は「誰もが（ギアを）入れてくる。そこで自分を貫いた人が金メダルを取ると思うので、負けないようにやりたい」。金メダルでのパリ五輪出場枠獲得を誓った。（時事）