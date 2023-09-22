通天閣、１年ぶりにライトアップ 電子看板で英語や中国語発信も
2023年09月22日20時27分
大阪の観光名所「通天閣」（大阪市浪速区）が２２日、リニューアル工事を終え１年ぶりに点灯を再開した。２０２５年の大阪・関西万博に向けたインバウンド（訪日客）増加を見据え、多くの観光客でにぎわう「新世界」がある南側に、英語や中国語メッセージも表示できる多言語対応の大型デジタルサイネージ（電子看板）を取り付けた。
通天閣、１年ぶりにライトアップ 電子看板で英語や中国語発信も
2023年09月22日20時27分
大阪の観光名所「通天閣」（大阪市浪速区）が２２日、リニューアル工事を終え１年ぶりに点灯を再開した。２０２５年の大阪・関西万博に向けたインバウンド（訪日客）増加を見据え、多くの観光客でにぎわう「新世界」がある南側に、英語や中国語メッセージも表示できる多言語対応の大型デジタルサイネージ（電子看板）を取り付けた。
こんな記事も
経済用語
経済
大阪ＩＲ、実施協定を認可 府市と事業者で締結へ―国交省(09/22 20:44)
管理・更新、一体的に民間委託 上下水道で自治体を支援―国交省(09/22 20:31)
進む円安、政策修正へ圧力 日銀は物価２％持続に慎重(09/22 20:31)
通天閣、１年ぶりにライトアップ 電子看板で英語や中国語発信も(09/22 20:27)
ミネベア、１００億円出資 上組も―東芝ＴＯＢ(09/22 20:22)
日銀、大規模緩和を継続 政策修正時期「決め打ちできず」―植田総裁(09/22 19:46)
賃上げ、４％超に意欲 「物価高に負けない」―十倉経団連会長(09/22 19:22)
鳥貴族ＨＤがエターナルホスピタリティに 社名変更、居酒屋「鳥貴族」は継続(09/22 18:37)
イオン、有料紙袋１０円値下げ(09/22 18:12)
経済対策、来月中旬に意見集約 自民政調会長(09/22 18:09)
名鉄、ドローンと自動運転車の実証実験 農産物や日用品を輸送(09/22 18:09)
円小幅安、１４８円台前半 日銀の緩和策維持受け―東京市場(09/22 18:07)
〔新規公開〕ニポンインシュ、１０月３日スタンダード上場 家賃債務保証サービス(09/22 17:45)
台湾の洋上風力に参画 ２６００億円出資―三井物産(09/22 17:31)
８月のスーパー売上高３．４％増 節約も食品値上げ影響(09/22 17:09)
万博建設「間に合うか分からず」 改めて早期発注訴え―日建連会長(09/22 17:08)
円相場、１４８円２７～２７銭 ２２日午後５時現在(09/22 17:06)
三菱ＵＦＪ、脱炭素「白書」を更新(09/22 17:06)
森関電社長、電力値下げ「総合的に判断」(09/22 17:04)
豊田合成、英生産子会社を解散 チェコの工場などに移管(09/22 16:56)
ＣＯ２市場、来月１１日開設 東証(09/22 16:45)
富士通、本社機能を移転・分散 川崎など、リモート勤務普及(09/22 16:44)
全面マスクで通話可能の装置開発 四電伊方廃炉検討会(09/22 16:40)
１６８円安の３万２４０２円４１銭 ２２日の平均株価(09/22 15:08)
エア・ウォーター、インド国営製鉄にガス供給 ２０２５年開始、プラント新設(09/22 14:47)
マスコット生産が佳境 コロナ禍の延期で受難―杭州アジア大会(09/22 13:30)
シマノ、自転車部品を無償点検 走行中に外れ事故(09/22 13:26)
日銀、大規模緩和を維持 先行き指針も据え置き(09/22 13:06)
プロクレアＨＤ、公的資金完済(09/22 13:01)
「再発防止に努める」 河野デジタル相(09/22 12:24)
ビジネスワイヤ
PR TIMES