大阪の観光名所「通天閣」（大阪市浪速区）が２２日、リニューアル工事を終え１年ぶりに点灯を再開した。２０２５年の大阪・関西万博に向けたインバウンド（訪日客）増加を見据え、多くの観光客でにぎわう「新世界」がある南側に、英語や中国語メッセージも表示できる多言語対応の大型デジタルサイネージ（電子看板）を取り付けた。