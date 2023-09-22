経団連の十倉雅和会長は２２日、仙台市内で地元経済人と懇談し、２０２４年春闘について「次回はぜひ４％を超えたい」と表明した。２３年春闘では、経団連集計の大手企業の月例賃金引き上げ率は３．９９％と３１年ぶりの高水準となった。懇談会後の記者会見でも十倉氏は「物価高に負けない賃上げを、前回と同じような熱量でぜひやりたい」と意欲を示した。