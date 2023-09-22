１０月２５日に判決 強制不妊第２陣訴訟―仙台高裁
2023年09月22日18時58分
旧優生保護法に基づき不妊手術を強制されたとして、宮城県の男性２人が国に計６６００万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審第２回口頭弁論が２２日、仙台高裁（小林久起裁判長）であり、結審した。同種訴訟の第２陣で、判決は１０月２５日に指定された。
１０月２５日に判決 強制不妊第２陣訴訟―仙台高裁
2023年09月22日18時58分
旧優生保護法に基づき不妊手術を強制されたとして、宮城県の男性２人が国に計６６００万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審第２回口頭弁論が２２日、仙台高裁（小林久起裁判長）であり、結審した。同種訴訟の第２陣で、判決は１０月２５日に指定された。
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