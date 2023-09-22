西岡が８強入り 男子テニス
2023年09月22日18時32分
男子テニスの珠海選手権は２２日、中国の珠海で行われ、シングルス２回戦で西岡良仁（ミキハウス）はロイド・ハリス（南アフリカ）に７―６、７―６で競り勝ち、準々決勝に進んだ。 （時事）
西岡が８強入り 男子テニス
2023年09月22日18時32分
男子テニスの珠海選手権は２２日、中国の珠海で行われ、シングルス２回戦で西岡良仁（ミキハウス）はロイド・ハリス（南アフリカ）に７―６、７―６で競り勝ち、準々決勝に進んだ。 （時事）
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