【男子ゴルフ・パナソニック・オープン】第２日（２２日、兵庫・小野東洋ＧＣ、７１１３ヤード＝パー７２、賞金総額１億円、優勝２０００万円）

今季２勝目を目指す宋永漢（韓国）が五つスコアを伸ばし、通算１４アンダーで単独首位に立った。２打差の２位に永野竜太郎、長野泰雅、米沢蓮の３人。

通算２アンダーまでの７１人が決勝ラウンドに進出。昨年優勝の蝉川泰果はイーブンパーの８０位で予選落ちした。