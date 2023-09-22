日本チェーンストア協会が２２日発表した８月の全国スーパー売上高は、総額１兆１４３２億円だった。既存店ベースで前年同月比３．４％増と６カ月連続で前年を上回った。食料品については節約志向から買い控え傾向が続く一方、メーカーの値上げで店頭価格が上昇した。猛暑の影響で夏物衣料が好調だった。