ヤクルトの荒木が現役引退 プロ野球
2023年09月22日16時48分
ヤクルトは２２日、荒木貴裕内野手（３６）が今季限りで現役を引退すると発表した。１４年目の今季はここまで１軍出場がなかった。
山梨・帝京三高から近大を経て、ドラフト３位で２０１０年にヤクルト入団。通算６８４試合出場で打率２割２分８厘、１８本塁打、１１６打点。
ヤクルトの荒木が現役引退 プロ野球
2023年09月22日16時48分
ヤクルトは２２日、荒木貴裕内野手（３６）が今季限りで現役を引退すると発表した。１４年目の今季はここまで１軍出場がなかった。
山梨・帝京三高から近大を経て、ドラフト３位で２０１０年にヤクルト入団。通算６８４試合出場で打率２割２分８厘、１８本塁打、１１６打点。
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