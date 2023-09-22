ヤクルトは２２日、荒木貴裕内野手（３６）が今季限りで現役を引退すると発表した。１４年目の今季はここまで１軍出場がなかった。

山梨・帝京三高から近大を経て、ドラフト３位で２０１０年にヤクルト入団。通算６８４試合出場で打率２割２分８厘、１８本塁打、１１６打点。