廃炉作業中の四国電力伊方原発１、２号機（愛媛県伊方町）で、工事を安全に進めるため、愛媛県の企業が、全面マスクを着用した状態で通話ができる装置を開発した。防護服やマスクを着用して作業する、放射性物質の管理区域内で作業員の円滑な連絡が見込める。