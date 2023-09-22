【出場選手登録】▽楽天・小孫竜二投手、高田孝一投手、銀次内野手▽日本ハム・金村尚真投手、田宮裕涼捕手

【同抹消】▽ソフトバンク・生海外野手▽楽天・塩見貴洋投手、宮森智志投手、フランコ内野手（再登録は１０月２日以降）