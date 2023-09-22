パ・リーグ公示（２２日） プロ野球
2023年09月22日16時33分
【出場選手登録】▽楽天・小孫竜二投手、高田孝一投手、銀次内野手▽日本ハム・金村尚真投手、田宮裕涼捕手
【同抹消】▽ソフトバンク・生海外野手▽楽天・塩見貴洋投手、宮森智志投手、フランコ内野手（再登録は１０月２日以降）
パ・リーグ公示（２２日） プロ野球
2023年09月22日16時33分
【出場選手登録】▽楽天・小孫竜二投手、高田孝一投手、銀次内野手▽日本ハム・金村尚真投手、田宮裕涼捕手
【同抹消】▽ソフトバンク・生海外野手▽楽天・塩見貴洋投手、宮森智志投手、フランコ内野手（再登録は１０月２日以降）
こんな記事も
野球
プロ野球速報 （２２日）(09/22 18:27)
プロ野球速報 （２２日）(09/22 18:27)
中大の西舘、圧巻の完封 東都大学野球(09/22 17:46)
２３日の予告先発投手 プロ野球パ・リーグ(09/22 17:30)
２３日の予告先発投手 プロ野球セ・リーグ(09/22 17:28)
ヤクルトの荒木が現役引退 プロ野球(09/22 16:48)
パ・リーグ公示（２２日） プロ野球(09/22 16:33)
パ・リーグ公示（２２日） プロ野球(09/22 16:33)
１１月２３日に優勝パレード 阪神とオリックス―プロ野球(09/22 16:28)
セ・リーグ公示（２２日） プロ野球(09/22 16:25)
セ・リーグ公示（２２日） プロ野球(09/22 16:24)
藤田「幸せだった」 ４１歳、楽天で日本一も―プロ野球ＤｅＮＡ(09/22 15:23)
カブスの鈴木は音なし 米大リーグ(09/22 14:26)
カブスの鈴木は無安打 米大リーグ(09/22 12:02)
２１日の日本選手 米大リーグ(09/22 12:00)
選手に寄り添う中嶋流 コンディション管理も徹底―プロ野球・オリックス、２１世紀初のパＶ３（上）(09/22 08:49)
巨人の赤星、カーブに自信 自己最長８回無失点―プロ野球(09/21 22:59)
プロ野球・ひとこと(09/21 22:54)
中日、打線が意地 プロ野球(09/21 22:43)
西武の今井、初の２桁勝利 プロ野球(09/21 22:39)
勝利呼ぶ完璧３ラン ソフトバンクの近藤「必ず２位に」―プロ野球(09/21 22:18)
セ・リーグチーム成績表 （２１日現在）(09/21 22:05)
セ・リーグ個人投手成績 （２１日現在）(09/21 22:02)
セ・リーグ個人打撃成績 （２１日現在）(09/21 22:01)
セ・リーグ個人別本塁打成績 （２１日現在）(09/21 22:00)
中日が打ち勝つ プロ野球・ヤクルト―中日(09/21 21:54)
プロ野球速報 （２１日）(09/21 21:51)
プロ野球速報 （２１日）(09/21 21:51)
阪神、食い下がった九回 プロ野球(09/21 21:48)
巨人、投打かみ合う プロ野球・阪神―巨人(09/21 21:19)