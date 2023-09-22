コロナ定点、前週比０．８７倍 厚労省
2023年09月22日16時10分
厚生労働省は２２日、全国約５０００の定点医療機関から１１～１７日に報告された新型コロナウイルスの新規感染者が計８万６５１０人だったと発表した。医療機関１カ所当たりの平均は１７．５４人で、前週（２０．１９人）の０．８７倍。
都道府県別では、埼玉の２４．９８人が最多で、千葉（２３．９９人）、宮城（２２．７７人）、愛知（２２．７４人）と続いた。
コロナ定点、前週比０．８７倍 厚労省
2023年09月22日16時10分
厚生労働省は２２日、全国約５０００の定点医療機関から１１～１７日に報告された新型コロナウイルスの新規感染者が計８万６５１０人だったと発表した。医療機関１カ所当たりの平均は１７．５４人で、前週（２０．１９人）の０．８７倍。
都道府県別では、埼玉の２４．９８人が最多で、千葉（２３．９９人）、宮城（２２．７７人）、愛知（２２．７４人）と続いた。
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