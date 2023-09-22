現時点で政策修正の時期決め打ちできず 日銀総裁
2023年09月22日15時51分
日銀の植田和男総裁は２２日の金融政策決定会合後の記者会見で、「現時点では政策修正の時期や具体的対応を決め打ちできない」と述べた。「２％物価目標を持続的・安定的に実現する状況を見通せない」とも指摘した。
現時点で政策修正の時期決め打ちできず 日銀総裁
2023年09月22日15時51分
日銀の植田和男総裁は２２日の金融政策決定会合後の記者会見で、「現時点では政策修正の時期や具体的対応を決め打ちできない」と述べた。「２％物価目標を持続的・安定的に実現する状況を見通せない」とも指摘した。
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